Efeler'in ismi değişiyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SK'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon bitiminde kulübü Eymen Atay'dan devralan Mahmut Gözüaçık, ilk olarak Efeler'in ismini değiştirmeyi düşünüyor. Edinilen bilgilere göre daha önce İzmir'de önce Altınordu, ardından Altay'ın futbol okullarını yöneten, 10 Numara Sportif Futbol Turnuvaları'nın da sahibi olan Gözüaçık'ın kulübün ismini de bu şekilde değiştireceği iddia edildi.