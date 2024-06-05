Nazillispor'a tesis şoku

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor tesis şokuyla sarsıldı. Şirketleşme sonrası Nazilli Belediyesi'nin kulüpten desteğini çekmesinin ardından haziran ayı belediye meclis toplantısında Nazillispor'un kullandığı belediyeye ait tesislerden çıkarılmasına karar verildi. Belediye meclisinin oy çokluğuyla aldığı kararla Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri, Pınarbaşı Sahası ve Sümer Sahaları, siyah-beyazlı kulübün kullanımına kapandı. Kararın ardından daha önce adı Nazilli Belediyespor olan kulüp, tesisleri boşaltacak. Açıklama yapan Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, "Biz Nazilli’nin sporu için ne gerekiyorsa onu yapacağız ve amatör spora destek vereceğiz" dedi.

Yılmaz, kanun gereği şirket olan takıma bütçe ayırmalarının söz konusu olmadığını dile getirerek, "Bunu belediye başkanımız ayrıntılı bir şekilde açıklayacak. Ancak biliyorsunuz ki Nazilli Belediyespor adına tahsis yapılmıştı. Nazilli Belediyespor Derneği, Nazillispor A.Ş.’ye dönüştü. Dolayısıyla Nazilli Belediyespor olmaktan çıktı. Hal böyle olunca 5393 Sayılı Belediye Kanunu da profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmayı yasaklamış. Aynı zamanda 2023 yılı Sayıştay raporunda da çok ciddi bir eleştiri konusu yapılmış. Kamu zararı çıkartılmış. Ayrıca bizim bütçemiz çok kıt. Nazillispor’a ayda 2-3 milyon TL bütçe ayırmamız mümkün değil. O nedenle tahsisin iptaline karar verdik" dedi.

Amatör branşlara destek vereceklerini belirten Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, "Yine futbol için, Nazilli’nin sporu için ne gerekiyorsa amatör spora destek vereceğiz. Tüm amatör spor kulüplerine maddi manevi destek olacağımızı seçim beyannamemizde söylemiştik. Nazillispor bizim markamızdır. Elimizden ne geliyorsa yardım yapmaya söz vermiştik ancak günümüz koşullarında borcunun çok fazla olması, hem de kulübü yöneten beyefendinin yüksek miktarlarda isteğini karşılamamız mümkün olmadığı için bu kararları aldık. Orada öğrenci yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz son olarak yeni bir kulüp kurmayı düşünüyor musunuz sorusuna da, yeni bir futbol kulübü kurma konusunun da değerlendirme aşamasında olduğunu ancak gündemlerinin bu olmadığını aktardı. Nazillispor, sezon içinde sancılı süreç sonrası şirketleşmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN YEŞİLOVA

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor yeni sezon kapsamında teknik direktör arayışlarına da başladı. Şirketleşme hamlesinin ardından Kulüp Başkanı Şahin Kaya, teknik direktörlük için Yüksel Yeşilova ile dirsek temasına geçti. Yüksel Yeşilova'nın ekibiyle birlikte Nazilli'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.