Aydın filesinde Merve döndü

SULTANLARLigi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Nilüfer Belediyespor'da oynayan eski oyuncusu Merve Nur Öztürk ile anlaştı. Daha önce 2 sezon mavi-beyazlı formayı terleten 24 yaşındaki smaçörün transferiyle ilgili kulüpten, "Yeniden hoş geldin, Merve Nur Öztürk. Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı terleten, son olarak Nilüfer Belediyespor takımında mücadele eden değerli smaçör Merve Nur Öztürk ile yeniden sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.