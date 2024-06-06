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        Aydın filesinde Merve döndü

        SULTANLARLigi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Nilüfer Belediyespor'da oynayan eski oyuncusu Merve Nur Öztürk ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:50
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        Aydın filesinde Merve döndü
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        SULTANLARLigi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Nilüfer Belediyespor'da oynayan eski oyuncusu Merve Nur Öztürk ile anlaştı. Daha önce 2 sezon mavi-beyazlı formayı terleten 24 yaşındaki smaçörün transferiyle ilgili kulüpten, "Yeniden hoş geldin, Merve Nur Öztürk. Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı terleten, son olarak Nilüfer Belediyespor takımında mücadele eden değerli smaçör Merve Nur Öztürk ile yeniden sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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