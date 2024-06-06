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        60 kilometre takiple durdurulan otomobilde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürüp kactı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:50
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        60 kilometre takiple durdurulan otomobilde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürüp kactı. 60 kilometre takip edilip, İzmir'in Torbalı ilçesinde önü kesilerek durdurulan otomobilde 1 kilo 10 gram skunk ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti'nden arandığı belirlenen şüpheli İbrahim Alaman (51) tutuklandı.

        Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir yönünden kente büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Şüpheli olduğu değerlendirilen otomobil, Germencik ilçesi yakınlarında önlem alan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını polislerin üzerine sürerek ters yönden gişelerden dönüp, İzmir yönüne doğru kaçtı. Polis, otomobili takibe aldı. 60 kilometre süren takibin ardından otomobil, İzmir'in Torbalı ilçesinde önü kesilip durduruldu. Araçtaki aramada 1 kilo 10 gram skunk ele geçirildi. Sürücü İbrahim Alaman, gözaltına alındı. Sorgusunda, Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti' nden arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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