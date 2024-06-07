Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 08.30 sıralarında, Germencik girişinde, şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 993 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Mustafa Aytekin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aytekin, tutuklandı.

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