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        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurup, aradığı otomobilde, 993 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:15
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        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurup, aradığı otomobilde, 993 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Mustafa Aytekin (41), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 08.30 sıralarında, Germencik girişinde, şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 993 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Mustafa Aytekin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aytekin, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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