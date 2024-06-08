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        Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüphelinin kuzeni de 11 yıldır cinayetten aranıyormuş

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı eşi Nursel Türkmen'i (50) darbederek öldürdükten sonra kaçan Mestan Türkmen'in (52), 2013 yılında av tüfeğiyle kayınpederini öldürüp kaçtıktan 2 yıl sonra yerini tespit eden askerlerle girdiği çatışmada, Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan'ı şehit ederek yeniden kayıplara ortadan kaybolan Hüseyin Türkmen'in (53) kuzeni olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:20
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        Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüphelinin kuzeni de 11 yıldır cinayetten aranıyormuş
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı eşi Nursel Türkmen'i (50) darbederek öldürdükten sonra kaçan Mestan Türkmen'in (52), 2013 yılında av tüfeğiyle kayınpederini öldürüp kaçtıktan 2 yıl sonra yerini tespit eden askerlerle girdiği çatışmada, Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan'ı şehit ederek yeniden kayıplara ortadan kaybolan Hüseyin Türkmen'in (53) kuzeni olduğu ortaya çıktı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Mestan Türkmen ile eşi Nursel Türkmen arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Türkmen, 1 çocuk annesi eşi Nursel Türkmen'i darbetti. Türkmen, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalırken, Mestan Türkmen olay yerinden kaçtı. Türkmen'in çığlıkları üzerine komşuları 112’ye ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nursel Türkmen'in öldüğü belirlendi. Türkmen'in boynu ve yüzüne çok sayıda darbe aldığı tespit edildi. Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Mestan Türkmen'in eşi Türkmen'in isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne taşındıkları belirtildi. Mestan Türkmen'i arama çalışmaları sürerken, polis Türkmen'in kırsal bir alana kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor.

        KUZENİ DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, KAÇMIŞ

        Öte yandan Mestan Türkmen'in 2013 yılında Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini av tüfeğiyle vurarak yaralayan, kayınpederini de öldürüp kaçtıktan 2 yıl sonra yerini tespit eden askerlerle girdiği çatışmada, 1 astsubayı yaralayıp, Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan'ı şehit ederek kaçan Hüseyin Türkmen'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Türkmen'i de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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