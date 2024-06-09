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        Aydın'dan filede orta oyuncu transferi

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki orta oyuncu Seher Aksoy ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:50
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        Aydın'dan filede orta oyuncu transferi
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        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki orta oyuncu Seher Aksoy ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de voleybola başlayan Seher, Bolu Belediyespor'da da görev yaptı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen genç orta oyuncu Seher Aksoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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