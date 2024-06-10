Efeler 09'da isim tamam

TFF3'üncü Lig'de mücadele eden Aydın temsilcis Efeler 09 SFK'nın yeni sezonda maçlarını Didim'de oynayıp Altınkumspor ismiyle mücadele edeceği iddia edildi. Kulüp yetkililerinin Didim Atatürk Stadı'nda incelemeler yaptığı ancak stadyumun şimdilik profesyonel maç oynanmaya uygun olmadığı belirtildi. Didim'de futbolcuların kalacağı kamp merkezi konusunda da sıkıntılar olduğu kaydedildi.