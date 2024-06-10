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        Efeler 09'da isim tamam

        TFF3'üncü Lig'de mücadele eden Aydın temsilcis Efeler 09 SFK'nın yeni sezonda maçlarını Didim'de oynayıp Altınkumspor ismiyle mücadele edeceği iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:15
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        Efeler 09'da isim tamam
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        TFF3'üncü Lig'de mücadele eden Aydın temsilcis Efeler 09 SFK'nın yeni sezonda maçlarını Didim'de oynayıp Altınkumspor ismiyle mücadele edeceği iddia edildi. Kulüp yetkililerinin Didim Atatürk Stadı'nda incelemeler yaptığı ancak stadyumun şimdilik profesyonel maç oynanmaya uygun olmadığı belirtildi. Didim'de futbolcuların kalacağı kamp merkezi konusunda da sıkıntılar olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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