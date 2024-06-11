Büyük Menderes'in bir bölümü kurudu; kirlilik arttı

AYDINOvası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri, yağışın az olması nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Ekosistem Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Büyük Menderes'in birçok yerinde kuruma başladı hatta zaman zaman bazı alanlarında yürümek bile mümkün. Nehirde su olduğu zaman da ciddi bir kirlilik var. Hem su hem katı atık kirliliği mevcut" dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan, Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, yağışın az olması nedeniyle kuraklık alarmı veriyor. Daha önce taşkınlarla gündeme gelen nehrin kurumaya başlaması, çiftçileri endişelendirmesinin yanı sıra biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkiliyor. Ekosistem Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Ekosistem Koruma ve Doğa Sevenler Derneği olarak Büyük Menderes Nehri'ni yıl boyunca takip ediyoruz. Şu anda Büyük Menderes'in birçok yerinde kuruma başladı hatta zaman zaman bazı alanlarında yürümek bile mümkün" dedi.

'TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ DUYACAĞIZ' Büyük Menderes Nehri'ndeki su kıtlığının nedeninin kış aylarındaki küresel iklim değişikliği ve barajların çoğalması olduğuna dikkati çeken Sürücü, "Ayrıca kış aylarında pek fazla yağmur yağmaması bu kuraklığı artırdı. O nedenle şu anda suların en kıt olduğu mevsime geldik. Nehir de şu an sadece yatak suları var. Pamuk ile diğer tarım ürünleriyle uğraşan çiftçilerin hepsi, barajlardan gelecek suyu bekliyor. Ancak barajlardaki su oranı da çok az bir miktarda. Barajlardan su alınsa bile yetmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bir süre sonra Büyük Menderes'te birçok toplu balık ölümleri de duyacağız. Çünkü su çok az ve bütün balıklar sadece nehrin dibinde kalan suların oluşturduğu göletlerde yaşamaya çalışacaklar. Oksijensiz kalan balıklarla diğer tüm sucul canların da zarar göreceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Büyük Menderes Nehri'nde sadece su kıtlığının olmadığını aktaran Sürücü, "Nehirde su olduğu zaman da ciddi bir kirlilik var. Hem su hem katı atık kirliliği mevcut. Nehrin geçtiği 584 kilometredeki birçok yerde bulunan fabrika ve endüstri tesisinin kimyasal atıkları, arıtmasız atıkları ve aynı zamanda kentlerin evsel atıkları, Büyük Menderes Nehri'ne veriliyor" dedi. 'ATIKLARIN TEMİZLENMESİ VE DENİZE GİTMESİNİN ÖNLENMESİ LAZIM' Tarihi Taş Köprü'nün arkasında birçok katı atık kirliliğinin görülebildiğini belirten Sürücü, şunlar söyledi: