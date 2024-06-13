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        Aydın'dan Fenerbahçe altyapısına genç transfer

        AYDINAmatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği 14 yaşındaki Ege Cerit, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:05
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        Aydın'dan Fenerbahçe altyapısına genç transfer
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        AYDINAmatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği 14 yaşındaki Ege Cerit, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Forvet hattında görev yapan 14 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Ege, yaptığı açıklamada çocukluk hayali Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Transfere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aydın Yıldızspor, "Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010 doğumlu oyuncumuz Ege Cerit'i renklerine bağladı. Oyuncumuza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi Türk futbolu için oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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