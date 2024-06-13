Aydın'dan Fenerbahçe altyapısına genç transfer
AYDINAmatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği 14 yaşındaki Ege Cerit, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
AYDINAmatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'un genç yeteneği 14 yaşındaki Ege Cerit, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Forvet hattında görev yapan 14 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Ege, yaptığı açıklamada çocukluk hayali Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Transfere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aydın Yıldızspor, "Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010 doğumlu oyuncumuz Ege Cerit'i renklerine bağladı. Oyuncumuza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi Türk futbolu için oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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