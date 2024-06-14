Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

        AYDIN merkezli 4 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN merkezli 4 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik harekete geçti. Aydın merkezli İzmir, İstanbul ve Tunceli'de haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt elebaşı Ç.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 87 sağlık kurulu raporu, 127 evrak, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 reçete, bilgisayar, sim kart adaptörü, banka kartı, laboratuvar kartı, 11 sim kart, 7 CD ve 5 flash bellek ele geçirildi.

        205 MİLYON TL PARA AKIŞI

        Şüphelilerin vatandaşlara sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandırıp, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi. 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Aydın merkezli "sahte engelli raporu" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Aydın merkezli "sahte engelli raporu" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Sahiplendiği köpeği skuterle gezdirip salıncağa bindiriyor
        Sahiplendiği köpeği skuterle gezdirip salıncağa bindiriyor
        Efeler'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Efeler'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çine'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Çine'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aydın'dan Fenerbahçe altyapısına genç transfer
        Aydın'dan Fenerbahçe altyapısına genç transfer
        Germencik'te incir zararlılarına karşı eğitim toplantısı düzenlendi
        Germencik'te incir zararlılarına karşı eğitim toplantısı düzenlendi