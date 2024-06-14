Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

AYDIN merkezli 4 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik harekete geçti. Aydın merkezli İzmir, İstanbul ve Tunceli'de haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt elebaşı Ç.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 87 sağlık kurulu raporu, 127 evrak, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 reçete, bilgisayar, sim kart adaptörü, banka kartı, laboratuvar kartı, 11 sim kart, 7 CD ve 5 flash bellek ele geçirildi.