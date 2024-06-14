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        Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüpheli, 6 gün sonra teslim oldu

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde evde çıkan tartışmada eşi Nursel Türkmen'i (50) darbederek öldürdükten sonra kaçan ve saklandığı bölge, güvenlik güçleri tarafından çevrilen Mestan Türkmen (52), cinayetten 6 gün sonra teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:10
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        Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüpheli, 6 gün sonra teslim oldu
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde evde çıkan tartışmada eşi Nursel Türkmen'i (50) darbederek öldürdükten sonra kaçan ve saklandığı bölge, güvenlik güçleri tarafından çevrilen Mestan Türkmen (52), cinayetten 6 gün sonra teslim oldu.

        Olay, 7 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Mestan Türkmen ile eşi Nursel Türkmen arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Türkmen, eşi Nursel Türkmen'i öldüresiye darbetti. Türkmen, aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin girdiği evde Nursel Türkmen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, Mestan Türkmen'i yakalamak için çalışma başlattı.

        BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ

        İlk incelemeye göre, Nursel Türkmen'in boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi. Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Mestan Türkmen'in, eşinin isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi. Nursel Türkmen ile Mestan Türkmen'in 15 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 14 yaşlarında bir kızlarının olduğu belirtildi.

        KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU

        Cinayetten sonra Yukarıkayacık Mahallesi kırsalına kaçtığı belirlenen Mestan Türkmen'i yakalamak için polis ve jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Dün Akkoz Yaylası'nda olduğu belirlenen Türkmen'in etrafı, çevrildi. Türkmen, bir sonra sonra bölgedeki polis ekiplerine teslim oldu. Türkmen, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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