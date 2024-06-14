Aydın'da makilik yangını

Akyeniköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

AYDIN'ınDidim ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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