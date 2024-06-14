Aydın'da yangın söndürme uçağının burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı

Didim ilçesindeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan birinin burnu, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su aldığı Bafa Gölü'ne battı. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

AYDIN'ınDidim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden uçağın burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı. Ekipler, uçaktaki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.

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