Aydın'da makilik yangını; kontrol altında (2)

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilk belirleme göre 300 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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