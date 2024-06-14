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        Aydın'da makilik yangını; kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAydın'ın Didim ilçesinde makilikte saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:58
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        Aydın'da makilik yangını; kontrol altında (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilk belirleme göre 300 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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