Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüpheli, 6 gün sonra teslim oldu (2)
KATİLKOCA TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde, evde çıkan tartışmada eşi Nursel Türkmen'i (50) darbederek öldürdükten 6 gün sonra teslim olan Mestan Türkmen (52), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
KATİLKOCA TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evde çıkan tartışmada eşi Nursel Türkmen'i (50) darbederek öldürdükten 6 gün sonra teslim olan Mestan Türkmen (52), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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