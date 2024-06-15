Nazilli'de barış zamanı

TFF2'nci Lig'de şirketleşen Nazillispor'da yönetimle belediye kanadı arasındaki buzlar eriyor. Başkan Şahin Kaya, Nazilli Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi. Geçen sezon belediye kanadıyla karşı karşıya gelen kulüp yönetimi yeni sezon öncesi beyaz bayrak çıkardı. Mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçip, Nazilli Belediyesi tarafından kulüp tesislerinden çıkarılması gündeme gelen siyah-beyazlılar barış ortamının sağlanmasıyla rahatladı. Başkan Kaya, belediyenin yasal olanakları dahilinde kulübe destek sağlayacağını açıklayarak, "Herkesin içi rahat olsun ellerinden geleni yapacaklar. Biz de bayram sonrası başlıyoruz. Artık Nazilli'nin desteği gerekli" dedi.