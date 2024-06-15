Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi; 2 gözaltı

        AYDIN'ınKöşk ilçesinde jandarma tarafından TIR dorsesinde yapılan aramada 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi; 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ınKöşk ilçesinde jandarma tarafından TIR dorsesinde yapılan aramada 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Zeytinyağlarının piyasa değerinin toplam 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri belirlenen adrese, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. TIR'a yüklenmiş 200 kolide 4 bin litre zeytinyağı ele geçirildi. İncelemede zeytinyağlarının sahte olduğu tespit edildi. Toplam değeri 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen sahte zeytinyağlarına el konuldu. Jandarma, zeytinyağları satmak için Şanlıurfa'ya yola çıkmaya hazırlanan İ.S. (38) ve H.B.'yi (22) yakaladı. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak Aydın Vergi Dairesi tarafından 600 bin TL ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Nazilli'de barış zamanı
        Nazilli'de barış zamanı
        Sahte sağlık raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama
        Sahte sağlık raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama
        Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüpheli, 6 gün sonra teslim oldu (2)
        Tartıştığı eşini darbederek öldüren şüpheli, 6 gün sonra teslim oldu (2)
        Aydın'da mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Aydın'da mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Aydın'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
        GÜNCELLEME 2 - Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
        GÜNCELLEME 2 - Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü