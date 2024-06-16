Aydın'da 400 bin yıllık fosilleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 400 bin yıllık salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini satmaya çalışan şüpheli H.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 400 bin yıllık salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini satmaya çalışan şüpheli H.A.B., yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini 50 bin TL'ye satmak için müşteri arayışında olan şüpheli H.A.B.'yi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, H.A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada salyangoz ve deniz kabuğu fosili ele geçirildi. Aydın Müze Müdürlüğü'nden fosillerin 400 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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