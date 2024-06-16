Aydın'da orman yangını

Ünlüce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan bölge halkı durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye araçları karadan, helikopterle ise havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.