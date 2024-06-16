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        Aydın'da orman yangını (2)

        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Çine ilçesinde saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:21
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Aydın'ın Çine ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Damlık mevkisine doğru genişleyen yangının söndürme çalışmalarına karadan 28 arazöz, 7 itfaiye aracı, havadan 4 helikopter ve 3 uçak katıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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