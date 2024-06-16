Aydın'da orman yangını (2)

Aydın'ın Çine ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Damlık mevkisine doğru genişleyen yangının söndürme çalışmalarına karadan 28 arazöz, 7 itfaiye aracı, havadan 4 helikopter ve 3 uçak katıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

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