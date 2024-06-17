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        Nazilli Belediyespor'da Yeşilova tamam

        TFF2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine getirilmesi gündeme gelen Yüksel Yeşilova ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:22
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        Nazilli Belediyespor'da Yeşilova tamam
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        TFF2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine getirilmesi gündeme gelen Yüksel Yeşilova ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Son olarak geçen sezon Adıyaman FK'yı çalıştıran 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Kurban Bayramı sonrası yeni sezon hazırlıklarına başlayacak siyah-beyazlı takımın başında olacağı dile getirildi. Yönetimin, Teknik Direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladıktan sonra 3 milyon 900 bin TL'lik borcu ödeyerek transfer yasağını kaldırmayı ve transfere başlamayı planladığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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