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        Aydınsporlu efsaneye veda

        Bir dönem Türk futbolunun efsane takımlarından olan Aydınspor'un eski kaptanlarından Ferruh Küçük hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:25
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        Aydınsporlu efsaneye veda
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        Bir dönem Türk futbolunun efsane takımlarından olan Aydınspor'un eski kaptanlarından Ferruh Küçük hayatını kaybetti. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 74 yaşındaki Ferruh Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eski futbolcunun cenazesi Germencik'te toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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