Aydınsporlu efsaneye veda

Bir dönem Türk futbolunun efsane takımlarından olan Aydınspor'un eski kaptanlarından Ferruh Küçük hayatını kaybetti. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 74 yaşındaki Ferruh Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eski futbolcunun cenazesi Germencik'te toprağa verilecek.

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