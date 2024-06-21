Aydın'da maki yangını; 11'i metruk 13 ev zarar gördü

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen maki yangını, evlere kadar ulaştı. Alevler 3 saatlik çaba sonucu kontrol atına alınırken, 11'i metruk 13 ev zarar gördü.

Bozdoğan'ın kırsal Pınarlı mahallesi üst kısmındaki makilikte, bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede mahallenin üst kısmındaki evlere kadar sıçradı. Alevler 11'i kullanılmayan metruk haldeki 13 eve zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

VALİ CANBOLAT OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Canbolat burada yaptığı açıklamada: "Bugün Bozdoğan’ın Pınarlı Mahallesi'nde bir yangın yaşandı. İnsanların yaşadığı meskun mahaldeki bir bölgede başlayan bir yangın. Toplamda 13 eve sirayet etti. Bunlardan 2'si kullanılan ev, diğer 11'i ise metruk. Şükür bölgede herhangi bir can kaybımız yok. Ama evlerde hasar oluştu. Yangın şu an itibariyle kontrol altında. Yangına 2 uçak, 5 itfaiye aracı, 5 arazöz ve 2 iş makinesi olmak üzere toplam 14 araçla müdahale ediyoruz. 20 itfaiyeci olmak üzere toplam 70 personelle de yangına müdahale ediyoruz. İnşallah yarım saate kadar bütün yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmalarına devam ediyor olacağız" dedi.