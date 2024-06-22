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        Kuşadası'nda motosikletin çarptığı çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Batu Özlü'ye (13) motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 03:24 Güncelleme: 22.06.2024 - 03:30
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        Kuşadası'nda motosikletin çarptığı çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Batu Özlü'ye (13) motosiklet çarptı. Kazada Özlü yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Türkmen Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ş. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen sürücü ve Özlü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alarak hastaneye gelen Mehmet Batu Özlü'nün yakınları ölüm haberi ile gözyaşı dökerken, hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü S.Ş. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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