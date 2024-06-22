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        Aydın'da zeytinlik yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

        AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:45
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        Aydın'da zeytinlik yangınında 30 dönüm alan zarar gördü
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Yangında, 30 dönüm alan zarar gördü.

        Çine'nin kırsal Halaçlar Mahallesi'nde zeytinlik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 2 helikopter ve 2 uçak, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 50 personelin katıldığı çalışmayla alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm zeytinlik alan zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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