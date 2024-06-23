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        Aydın'da çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, ormanda çıkan yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:22 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:25
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        Aydın'da çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü
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        AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, ormanda çıkan yangında 22 dönüm alan zarar gördü. Yaklaşık 5 saat süren yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Bozdoğan ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan müdahale ederken, yerden de 7 arazöz 3 su tankeri ve çok sayıda orman yangın söndürme ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 22 dönüm ormanın hasar olduğu öğrenildi.

        Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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