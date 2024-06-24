Aydın Büyükşehir Belediyespor, Defne Başyolcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Nilüfer Belediyespor'da voleybola başlayan Defne; ayrıca Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde oynadı.
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