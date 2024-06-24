Aydın Büyükşehir Belediyespor, Defne Başyolcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Nilüfer Belediyespor'da voleybola başlayan Defne; ayrıca Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde oynadı.