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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Defne Başyolcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:54
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Defne Başyolcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
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        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Nilüfer Belediyespor'da voleybola başlayan Defne; ayrıca Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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