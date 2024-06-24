Seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yakut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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