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        Efeler 09'da Tolga Şanbay iddiası

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da teknik direktörlük görevi için Tolga Şanbay'ın düşünüldüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:13
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        Efeler 09'da Tolga Şanbay iddiası
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da teknik direktörlük görevi için Tolga Şanbay'ın düşünüldüğü iddia edildi.

        Yeşil-beyazlıların Veyis Kanber'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için son olarak Afyonspor'u çalıştıran Şanbay'ı gündemine aldığı bildirildi. Antrenörlüğe Fenerbahçe altyapısında başlayan 44 yaşındaki Tolga Şanbay, A takım düzeyinde Pazarspor ve Kocaeli Birlikspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Altınordu, Erzurumspor ve Kayserispor altyapılarında çalıştı. UEFA A Lisans sahibi Şanbay geçen sezonun ilk yarısında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Afyonspor'un başında 9 maça çıkıp, 1 puan ortalaması yakaladı.

        Yönetimi devredilen Efeler'in adının Futbol Federasyonu'ndan onay gelince Altınkumspor olarak değiştirileceği öğrenilmişti.

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