Efeler 09'da Tolga Şanbay iddiası

Yeşil-beyazlıların Veyis Kanber'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için son olarak Afyonspor'u çalıştıran Şanbay'ı gündemine aldığı bildirildi. Antrenörlüğe Fenerbahçe altyapısında başlayan 44 yaşındaki Tolga Şanbay, A takım düzeyinde Pazarspor ve Kocaeli Birlikspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Altınordu, Erzurumspor ve Kayserispor altyapılarında çalıştı. UEFA A Lisans sahibi Şanbay geçen sezonun ilk yarısında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Afyonspor'un başında 9 maça çıkıp, 1 puan ortalaması yakaladı.

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