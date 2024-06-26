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        Aydın filesinde Zeynep imzaladı

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde daha önce anlaşma sağladığı Zeynep Sude Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:15
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        Aydın filesinde Zeynep imzaladı
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        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde daha önce anlaşma sağladığı Zeynep Sude Demirel ile resmi sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Vakıfbank forması giyen başarılı orta oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Voleybola Vakıfbank'ta başlayan 23 yaşındaki Zeynep Sude kariyerinde Büyükçekmece, Çanakkale Bld, Yeşilyurt, Galatasaray ve THY kulüplerinde de oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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