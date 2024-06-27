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        Aydın'dan voleybolda 11'inci transfer

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde pasör Cansu Aydınoğulları ile anlaşarak 11'inci takviyesini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:45
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        Aydın'dan voleybolda 11'inci transfer
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        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde pasör Cansu Aydınoğulları ile anlaşarak 11'inci takviyesini yaptı. Son olarak Macaristan kulübü Bekescsabai RSE'de forma giyen 32 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Aydın temsilcisinde oynayacağı için heyecanlı ve sabırsız olduğunu dile getirdi.

        Beşiktaş'ta voleybola başlayan Cansu kariyerinde Galatasaray, Yeşilyurt, Çanakkale Bld, İdmanocağı, Bursa BŞB, Seramiksan, Allianz MTV Stuttgart, PTT Spor, Sigortashop ve Bolu Bld kulüplerinde de oynadı. Aydın takımı daha önce Hilary Howe, Angela Leyva Tagle, Nina Stojiljkovic, Aleksandra Rasinska, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Buse Özden, Zeynep Sude Demirel ve Defne Başyolcu ile anlaşmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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