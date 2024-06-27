Aydın'dan voleybolda 11'inci transfer

SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde pasör Cansu Aydınoğulları ile anlaşarak 11'inci takviyesini yaptı. Son olarak Macaristan kulübü Bekescsabai RSE'de forma giyen 32 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Aydın temsilcisinde oynayacağı için heyecanlı ve sabırsız olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ta voleybola başlayan Cansu kariyerinde Galatasaray, Yeşilyurt, Çanakkale Bld, İdmanocağı, Bursa BŞB, Seramiksan, Allianz MTV Stuttgart, PTT Spor, Sigortashop ve Bolu Bld kulüplerinde de oynadı. Aydın takımı daha önce Hilary Howe, Angela Leyva Tagle, Nina Stojiljkovic, Aleksandra Rasinska, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Buse Özden, Zeynep Sude Demirel ve Defne Başyolcu ile anlaşmıştı.