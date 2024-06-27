Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.15 sıralarında, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alındı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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