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        Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Egemen Güney (30) ve Esat Çetin (36) yakalanarak, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 21:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:55
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        Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Egemen Güney (30) ve Esat Çetin (36) yakalanarak, cezaevine gönderildi.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (NARKO) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, saklandıkları yerleri tespit edilen 2 firarinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan Egemen Güney, saklandığı binanın asansör boşluğunda yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Esat Çetin ise saklandığı binaya polis ekiplerinin girdiğini görünce dairenin banyo kısmında bulunan pencereden kaçmak isterken yakalandı.

        İki firari, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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