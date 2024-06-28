Nazilli Belediyespor'da Yeşilova imzaladı

TFF2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova getirildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Şahin Kaya da katıldı. Son olarak Adıyaman FK'da görev yapan 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Nazilli'ye gelerek ateşten gömlek giydiğini söyleyerek, "Nazilli'ye çok zor bir göreve geldim. Bu sene profesyonellikte 26'ncı yılım. Şimdiye kadar 8 ülkede, 25 takımda çalıştım. Tüm tecrübemi Nazilli Belediyespor'a vermek için geldim. Herkes kulübün durumunu biliyor. Biz çok büyük bir ekibiz, hepimiz birbirimize destek vererek bu işi başaracağız. Tekrar söylüyorum bize destek lazım" dedi. Yeşilova, transfer yasağını kaldırıp takviyelere başlayacaklarını kaydetti.