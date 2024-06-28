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        Aydın'da 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:25
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        Aydın'da 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli C.Ö. (42), tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ve satışı yapıldığı bilgisiyle çalışma başlattı. Çalışmada C.Ö.'ye ait olduğu belirlenen ev ve iş yerine dün akşam saatlerinde operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 2 kilo sentetik kannabinoid, 51 gram bonzai, 25 gram metamfetamin ve 27 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı. C.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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