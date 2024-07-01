Kuşadasıspor'da kaleci Bartu gitti

Geçen sezonu çoğunlukla yedek kulübesinde geçiren 21 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği bildirildi. Bartu için 2'nci Lig kulüplerinde teklifler geldiği, genç eldivenin de transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi.

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