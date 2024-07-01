Kuşadasıspor'da kaleci Bartu gitti
TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Kuşadasıspor'da kaleci Bartu Dinç takımdan ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Kuşadasıspor'da kaleci Bartu Dinç takımdan ayrıldı.
Geçen sezonu çoğunlukla yedek kulübesinde geçiren 21 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği bildirildi. Bartu için 2'nci Lig kulüplerinde teklifler geldiği, genç eldivenin de transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi.
Göztepe'de yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan Bartu, geçen sezon Kuşadasıspor'da 5 resmi müsabakaya çıktı.
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