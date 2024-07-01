Efeler 09'da Tayyip Mevlüt, Adana 01 FK'ya imza attı

Geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kaydettiği 8 golle takımın gol yükünü sırtlayan Tayyip Mevlüt Kaya, Adana temsilcisiyle sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki forvet kariyerinde Isparta Merkez GK, Davrazspor, Yatağanspor, Muğla Üniversitesi, Dalyanspor, Aydın Yıldızspor ve Efeler 09'da top koşturdu.

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