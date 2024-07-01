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        Efeler 09'da Tayyip Mevlüt, Adana 01 FK'ya imza attı

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor'da Tayyip Mevlüt Kaya, 2'nci Lig'in yeni ekibi Adana 01 FK ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:39
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        Efeler 09'da Tayyip Mevlüt, Adana 01 FK'ya imza attı
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor'da Tayyip Mevlüt Kaya, 2'nci Lig'in yeni ekibi Adana 01 FK ile anlaştı.

        Geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kaydettiği 8 golle takımın gol yükünü sırtlayan Tayyip Mevlüt Kaya, Adana temsilcisiyle sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki forvet kariyerinde Isparta Merkez GK, Davrazspor, Yatağanspor, Muğla Üniversitesi, Dalyanspor, Aydın Yıldızspor ve Efeler 09'da top koşturdu.

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