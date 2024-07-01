Aydın'da zeytinlik yangını

Çine'nin kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.