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        Aydın'da zeytinlik yangını

        AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:25
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        Aydın'da zeytinlik yangını
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çine'nin kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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