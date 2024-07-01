Aydın'da zeytinlik yangını
AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı.
AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çine'nin kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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