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        Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

        AYDIN merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik operasyonda, 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 06:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 06:50
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        Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama
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        AYDIN merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik operasyonda, 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır'da dün sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKLAMIŞLAR

        Şüphelilerin çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip, güven kazanarak mağdurların kişisel verilerini ve fotoğraflarını ele geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin sonrasında ele geçirmiş oldukları mağdurlara ait kişisel verileri kullanarak oluşturdukları sahte dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderip, şantaj yaparak 'uzlaşma bedeli', 'avukatlık bedeli', 'dava kapama bedeli' adı altında ödemeler aldıkları tespit edildi. Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup, karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlendi.

        56 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

        Karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analiziyle, şüphelilerin izini kaybettirmeyi amaçladıkları şebekeye gizli kripto cüzdanları deşifre edildi. Yurt içi ve dışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan veriler kapsamında MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. Şebekeye hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen 11 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan suç örgütü lideri M.G. ve D.D. ile örgüt üyesi oldukları belirlenen .A.B, B.Y., F.A.G, Ö.G, M.B, O.C. ve A.C. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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