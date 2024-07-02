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        Aydın'daki yangında 20 dönüm arazideki zeytin ağaçları zarar gördü

        AYDIN'dadün zeytinlikte çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:30
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        Aydın'daki yangında 20 dönüm arazideki zeytin ağaçları zarar gördü
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        AYDIN'dadün zeytinlikte çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Çine ilçesi kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, dün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatlik çalışmanın ardından evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangından 20 dönüm arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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