Plajda bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; o anlar kamerada
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tatilciler arasında plajda bıçaklı kavga çıktı.
AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, tatilciler arasında plajda bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, kavga anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler plajında çıktı. İbrahim G. (46) ile Ercan P.(44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kavgada ağır yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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