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        Plajda bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; o anlar kamerada

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tatilciler arasında plajda bıçaklı kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:40
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        Plajda bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; o anlar kamerada
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, tatilciler arasında plajda bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, kavga anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler plajında çıktı. İbrahim G. (46) ile Ercan P.(44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

        Kavgada ağır yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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