Nazilli Belediyespor'da Ahmet Gökbayrak ayrıldı
TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da santrfor Ahmet Gökbayrak, siyah-beyazlı kulübe veda etti.
TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da santrfor Ahmet Gökbayrak, siyah-beyazlı kulübe veda etti.
Sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki forvet, 2,5 sezon formasını giydiği Nazilli ekibiyle yollarını ayırdı. Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk andan son güne kadar bu formanın ağırlığını hissettim ve şanlı Nazillispor'un için ter döktüm. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Futbol hayatım boyunca hatırlayacağım anlar yaşadık. Buradan büyük tecrübeler ile ayrılıyorum. Herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun" dedi.
Geçen sezon 30 maçta 9 gol atan Ahmet'in 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'la anlaştığı iddia edildi.
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