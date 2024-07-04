Plajda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın nedeni, küfürlü konuşmaymış

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, plajda çıkan ve çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada birbirini bıçakla yaralayan İbrahim G. (46) ile Ercan P.’nin (44) hastanedeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, kavganın Ercan P.'nin küfürlü konuştuğu ileri sürülen İbrahim G.'yi uyarması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olay, 2 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler Plajı’nda meydana geldi. Her ikisi de alkollü olduğu belirtilen tatilci Ercan P. ile İbrahim G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan depremzede olduğu ve oğluyla yaşadığı belirtilen İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.