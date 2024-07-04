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        Plajda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın nedeni, küfürlü konuşmaymış

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, plajda çıkan ve çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada birbirini bıçakla yaralayan İbrahim G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:10
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        Plajda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın nedeni, küfürlü konuşmaymış
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, plajda çıkan ve çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada birbirini bıçakla yaralayan İbrahim G. (46) ile Ercan P.’nin (44) hastanedeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, kavganın Ercan P.'nin küfürlü konuştuğu ileri sürülen İbrahim G.'yi uyarması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

        Olay, 2 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler Plajı’nda meydana geldi. Her ikisi de alkollü olduğu belirtilen tatilci Ercan P. ile İbrahim G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan depremzede olduğu ve oğluyla yaşadığı belirtilen İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

        Kavgada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ercan P., yapılan ameliyatın ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer yaralı İbrahim G.'nin de tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Bu arada olayın Ercan P.’nin, küfürlü konuştuğu ileri sürülen İbrahim G.'yi uyarması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

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