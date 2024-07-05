Aydın'da yıldırım kaynaklı 7 noktada çıkan yangınlarda 10 dönüm alan zarar gördü

Altıntaş ve Yeşilyenice'deki 4 yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla saat 19.00 sıralarında, Yeşilçam, Akseki ve Esenköy mahallelerindeki yangınlar da saat 21.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınlarda toplam 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde, dün saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Yağış sırasında Bozdoğan ilçesinin kırsal mahallerinden Altıntaş'ta 3, Yeşilçam, Yeşilyenice, Akseki mahallelerinde 1'er, Nazilli ilçesinin kırsal Esenköy Mahallesi'nde de 1 noktada, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki yangınlara 3 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri, 50 söndürme ekibiyle müdahale etti.

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