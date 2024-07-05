Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti

Nazilli Belediyespor'un sezon başında Tuzlaspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusunun 3'üncü Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor ile görüştüğü kaydedildi. Baran Işık geçen sezon Nazilli BSelediyespor'da 33 maçta forma giymişti.

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