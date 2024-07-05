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        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti

        TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da ayrılıklar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:27
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        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti
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        TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da ayrılıklar sürüyor. Ekonomik dar boğazdan geçen ve geleceği belirsizliğini koruyan siyah-beyazlı takımda Baran Işık'la yollar ayrıldı.

        Nazilli Belediyespor'un sezon başında Tuzlaspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusunun 3'üncü Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor ile görüştüğü kaydedildi. Baran Işık geçen sezon Nazilli BSelediyespor'da 33 maçta forma giymişti.

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