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        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü (2)

        TUTUKLANDIAydın'ınKuşadası ilçesinde, pusu kurup, bir süre önce boşandığı Derya B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:35
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        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü (2)
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        TUTUKLANDI

        Aydın'ınKuşadası ilçesinde, pusu kurup, bir süre önce boşandığı Derya B. ile onun sevgilisi Orhan Murat'a silahlı saldırıda bulunan Murat Nalbant, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nalbant'ın saldırıda öldürdüğü Orhan Murat'ın yaşları 10 ile 19 arasında değişen 3 çocuk babası olduğu ve eşinden yıllar öce boşandığı öğrenildi.

        Nalbant'ın daha önce de tek çocuğunun annesi boşandığı eşi Derya B.'nin başına tüfekle vurarak yaralama suçundan girdiği, cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak çıktığı belirtildi.

        Derya B.'nin söke ilçesinde yaşadığı ve saldırıda hayatını kaybeden Orhan Murat ile 8 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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