Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Pera bebeğin ölümünde şüphelilerden 2'si, tabancayla havaya ateş açtığını kabul etti

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, düğün konvoyundan ateşlenen merminin, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet ederek ölümüne neden olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5'i arasında bulunan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pera bebeğin ölümünde şüphelilerden 2'si, tabancayla havaya ateş açtığını kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, düğün konvoyundan ateşlenen merminin, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet ederek ölümüne neden olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5’i arasında bulunan Ö.Ç.ve M.M.'nin ifadelerinde tabancayla havaya ateş açtıklarını kabul ettiği belirtildi. Diğer 4 şüphelilerin ise haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

        Olay, 1 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen mermi isabet etti. Pera bebek, evlerinin tavanından seken mermiyle başından vuruldu. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları olan Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı mahallede düğünü olan damat Doğan G., amcası C.G., babası M.T.G. ve davetliler S.B, Ö.Ç. ve M.B.'yi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden damat Doğan G., babası M.T.G. ile düğüne davetli olarak katılan S.B., M.B. ve Ö.Ç. tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tutuklanan şüphelilerden Ö.Ç. ve M.M.’nin, polisteki ifadelerinde tabancayla havaya ateş ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suçlamaları reddettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda borç- alacak cinayetinde 1 tutuklama
        Kuşadası'nda borç- alacak cinayetinde 1 tutuklama
        Aydın'da yorgun merminin isabet ettiği Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi...
        Aydın'da yorgun merminin isabet ettiği Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi...
        11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 5 tutuk...
        11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 5 tutuk...
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü (2)
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü (2)
        Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında
        Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında