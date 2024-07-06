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        İçki içerken sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra öldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde sevgilisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:50 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:55
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        İçki içerken sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra öldü
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde sevgilisi E.A. (42) ile birlikte içki içerken balkondan düşen Erdal Karakaş (43), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

        Olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Karakaş, iddiaya göre, sevgilisi olduğu öğrenilen E.A. ile birlikte tek katlı evlerinin balkonunda içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dengesini kaybeden Karakaş ve sevgilisi, 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı. İkili, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdal Karakaş, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sevgilisi E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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