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        Efeler 09'da ayrılık

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:52
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        Efeler 09'da ayrılık
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar başladı. Aydın temsilcisinde, yeni sezon hazırlıkları sürerken 14 oyuncunun Haziran'da sözleşmesi sona erdi.

        Yeşil-beyazlı kulüpte, Tayyip Mevlüt Kaya'nın ardından Furkan Çarkçı da takıma veda ettiğini duyurdu. Son 3 sezondur yeşil beyazlı formayı terleten ve 60 maça çıkan sol bek, 1 kez BAL şampiyonluğu ve 2 kez de Play-Off oynama başarısı gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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