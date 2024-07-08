Efeler 09'da ayrılık

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar başladı. Aydın temsilcisinde, yeni sezon hazırlıkları sürerken 14 oyuncunun Haziran'da sözleşmesi sona erdi.

Yeşil-beyazlı kulüpte, Tayyip Mevlüt Kaya'nın ardından Furkan Çarkçı da takıma veda ettiğini duyurdu. Son 3 sezondur yeşil beyazlı formayı terleten ve 60 maça çıkan sol bek, 1 kez BAL şampiyonluğu ve 2 kez de Play-Off oynama başarısı gösterdi.