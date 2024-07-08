Efeler 09'da ayrılık
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar başladı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar başladı. Aydın temsilcisinde, yeni sezon hazırlıkları sürerken 14 oyuncunun Haziran'da sözleşmesi sona erdi.
Yeşil-beyazlı kulüpte, Tayyip Mevlüt Kaya'nın ardından Furkan Çarkçı da takıma veda ettiğini duyurdu. Son 3 sezondur yeşil beyazlı formayı terleten ve 60 maça çıkan sol bek, 1 kez BAL şampiyonluğu ve 2 kez de Play-Off oynama başarısı gösterdi.
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